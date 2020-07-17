В Британии надеются вернуться к "нормальной жизни" зимой

Жители Великобритании с нетерпением ждут Рождества. К этой дате ожидается возвращение страны к привычной жизни. Такой срок назвали в правительстве Британии. С августа в стране снимут ряд ограничительных мер, разрешат пользоваться общественным транспортом.

"С 1 августа сможет возобновить работу большая часть спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, также смогут возобновить работу косметологи. Ночные клубы и детские игровые центры должны будут пока, к сожалению, оставаться закрытыми. Также будут разрешены свадебные приемы количеством до 30 человек, при условии соблюдения мер безопасности", — рассказал премьер-министр Борис Джонсон.

Работодателям рекомендуют с осторожностью возвращать людей в офисы. В сентябре в стране планируют открыть школы и детские сады, колледжи и университеты.

Ранее сообщалось, что Британия отменила обязательный двухнедельный карантин для граждан 50 стран, въезжающих в страну.