Израиль возвращает ограничительные меры

Жителям Израиля придется тренироваться на улице. В стране закрывают спортивные залы.

Это сделано в связи с эпидемиологической ситуацией. Недоступны будут не только спортзалы, но и танцевальные студии. Заниматься в них смогут только профессиональные спортсмены.

"В последние дни мы были особенно обеспокоены экономическими проблемами, приняли долгосрочную программу для предпринимателей и самозанятых, чтобы придать им уверенности, а также работали над стимулированием экономики и потребления в ближайшей перспективе. Но, прежде всего, прошу до следующего четверга каждого министра представить программу его министерства по безопасному открытию экономики. За эту неделю прошу вас подготовиться, потому что наша цель — сгладить кривую, взять под контроль и выйти из этой фазы, этой волны безопасно", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также закроют бары и рестораны. Точки общепита будут работать только на вынос и доставку. С 17 часов сегодняшнего дня до 5 утра воскресенья посетителей не пустят в магазины, торговые центры, бассейны, музеи, библиотеки, салоны красоты, рынки, парикмахерские, туристические аттракционы, на канатную дорогу, в выставочные залы.

В выходные 17 и 18 июля будут работать пляжи. Но с 24 июля их закроют, пребывание людей на них будет запрещено.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению Нетаньяху, ранняя отмена карантина была ошибкой, так как за последние недели в стране вновь начался прирост больных коронавирусом.