Украинцы протестуют против возобновления обучения в школах на русском языке. Масштабный митинг проходит в Киеве.
Протестующие собрались у здания Верховной рады. Пока одни требовали отменить отсрочку перехода на украинский язык в школах, другие попытались пронести на площадь дрова и устроить костры. Полиция пресекла это, началась потасовка, которая довольно быстро закончилась.
Полиция усилила меры безопасности.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", — сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции страны.
Правоохранители проводят разъяснительную работу с митингующими, чтобы те не нарушали общественный порядок и безопасность.
Стоит отметить, что митинг проходит второй день. Жители Украины недовольны тем, что переход всех украинских школ с русского языка на родную мову могут перенести на 2023 год. Этот вопрос в парламенте рассмотрят 17 июля.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.