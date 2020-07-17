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Украинцы протестуют против обучения на русском языке

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинцы протестуют против возобновления обучения в школах на русском языке. Масштабный митинг проходит в Киеве.

Протестующие собрались у здания Верховной рады. Пока одни требовали отменить отсрочку перехода на украинский язык в школах, другие попытались пронести на площадь дрова и устроить костры. Полиция пресекла это, началась потасовка, которая довольно быстро закончилась.

Полиция усилила меры безопасности.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", — сообщает пресс-служба киевского управления Национальной полиции страны.

Правоохранители проводят разъяснительную работу с митингующими, чтобы те не нарушали общественный порядок и безопасность.

Стоит отметить, что митинг проходит второй день. Жители Украины недовольны тем, что переход всех украинских школ с русского языка на родную мову могут перенести на 2023 год. Этот вопрос в парламенте рассмотрят 17 июля.

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