В "Роскосмосе" прокомментировали вооружение Америки

Президент США, рассказывая о новом вооружении страны назвал ракету "супер-пупер ракетой", уверяя, что она в 17 раз быстрее российских планирующих блоков.

Генеральный директор российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в шутку прокомментировал доклад президента Америки.