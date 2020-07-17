Президент США, рассказывая о новом вооружении страны назвал ракету "супер-пупер ракетой", уверяя, что она в 17 раз быстрее российских планирующих блоков.
Генеральный директор российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в шутку прокомментировал доклад президента Америки.
"Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!", — написал он на своей странице в Twitter.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.