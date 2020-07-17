Трамп рассказал о новой "супер-пупер ракете"

Президент США Дональд Трамп рассказал о гиперзвуковой ракете, которая способна поразить небольшую цель с расстояния 1,6 тысячи километров.

"Мы производим невероятную технику на уровне, который никто никогда не видел. У нас есть то, что я называю "супер-пупер ракета", — заявил Трамп.

По его словам, новая ракета летит в семнадцать раз быстрее российской и китайской.