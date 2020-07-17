Власти Армении заявили о полном контроле над границей

Армия Армении держит контроль над границей с Азербайджаном. Ночью серьезных вооруженных столкновений не зафиксировано.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

"Ночью сохранялось относительное спокойствие. Противник по всем направлениям границы применял только стрелковое оружие различного калибра. ВС Армении уверенно контролируют обстановку по всей протяженности границы", — написала на своей странице в социальной сети пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Напомним, что страны конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Регион вышел из состава Азербайджана, но власти не готовы признать это. Очередное обострение отношений с Арменией произошло 12 июля. Страны обвиняют друг друга в эскалации. В Ереване заявили, что готовы ударить по Мингечевирскому водохранилищу, которое находится в Азербайджане. В ответ Баку заявил о готовности направить ракеты на Мецаморскую атомную электростанцию.