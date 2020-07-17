США больше не пустят к себе китайских коммунистов

Администрация Трампа рассматривает возможность запрета на поездки в Соединенные Штаты для всех членов Китайской коммунистической партии и их семей.

Об этом рассказал агентству Рейтерс на условиях анонимности "человек, знакомый с этим вопросом".

Как отмечает с его слов издание, "это ухудшит и без того напряженные американо-китайские отношения".

"Высокопоставленные чиновники, обсуждающие этот вопрос, начали распространять проект возможного президентского указа, но обсуждение находится на ранней стадии, и этот вопрос еще не был доведен до президента Дональда Трампа", - цитирует ИА слова своего источника.

Речь идет о том, чтобы отказать в визах десяткам миллионов китайцев. Как отмечают политологи в самих США, этот шаг (если будет сделан) "станет одним из самых жестких действий Вашингтона в расширяющейся вражде с Пекином, которую уже сравнивают с новой холодной войной".

Такой запрет, если он будет реализован, может ударить по правящей Коммунистической партии от самых высоких уровней до ее рядовых членов и наверняка вызовет ответные меры против американцев, которые едут в Китай.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что "подобные действия Соединенных Штатов, если слухи верны, были бы жалкими."

Госсекретарь США Майк Помпео не подтвердил, что этот вопрос рассматривается, но сказал:

"Мы работаем над тем, чтобы под руководством президента подумать о том, как противостоять китайской Коммунистической партии."

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани ответила журналистам:

"Мы держим все варианты на столе переговоров в отношении Китая."

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