Администрация Трампа рассматривает возможность запрета на поездки в Соединенные Штаты для всех членов Китайской коммунистической партии и их семей.
Об этом рассказал агентству Рейтерс на условиях анонимности "человек, знакомый с этим вопросом".
Как отмечает с его слов издание, "это ухудшит и без того напряженные американо-китайские отношения".
"Высокопоставленные чиновники, обсуждающие этот вопрос, начали распространять проект возможного президентского указа, но обсуждение находится на ранней стадии, и этот вопрос еще не был доведен до президента Дональда Трампа", - цитирует ИА слова своего источника.
Речь идет о том, чтобы отказать в визах десяткам миллионов китайцев. Как отмечают политологи в самих США, этот шаг (если будет сделан) "станет одним из самых жестких действий Вашингтона в расширяющейся вражде с Пекином, которую уже сравнивают с новой холодной войной".
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что "подобные действия Соединенных Штатов, если слухи верны, были бы жалкими."
Госсекретарь США Майк Помпео не подтвердил, что этот вопрос рассматривается, но сказал:
"Мы работаем над тем, чтобы под руководством президента подумать о том, как противостоять китайской Коммунистической партии."
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани ответила журналистам:
"Мы держим все варианты на столе переговоров в отношении Китая."
Мнение: США взялись за Китай всерьез и будут цепляться за любой повод
Трамп: мне не нужна новая торговая сделка с Китаем
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.