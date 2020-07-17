В Индонезии осуждены полицейские, облившие следователя кислотой

Индонезийский суд приговорил двоих полицейских к двум годам тюремного заключения за нападение на старшего следователя по борьбе с коррупцией.

Преступление

Роман Басведан, ведущий следователь Комиссии по искоренению коррупции (КПК), почти лишился зрения после того, как двое мужчин на мотоцикле плеснули в него кислотой, когда он выходил из мечети после утренней молитвы в апреле 2017 года.

... и наказание

Два члена элитной полицейской мобильной бригады, Рахмат Кадир Махулетт и Ронни Бугис, были арестованы в 2019 года на окраине Джакарты почти через три года после нападения.

Коллегия Окружного суда Северной Джакарты вынесла вердикт после судебного разбирательства, которое проходило дистанционно из-за пандемии коронавируса.

В обвинительном заключении говорилось, что мотив нападения был личным и не связан с позицией Басведана как следователя по коррупции.

Последними делами, которые вел Басведан в период, когда на него напали, были расследование коррупции в полиции и дело, о том, что 80 человек, в основном чиновники и законодатели, а также несколько компаний якобы использовали внедрение системы электронных удостоверений личности стоимостью $440 млн в 2011 и 2012 годах для кражи большей части средств.