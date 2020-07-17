Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дьявол носит Прада, а окружение Трампа - Chiara Boni
Вторая половина лета будет жаркой. Но вероятны сюрпризы
Триумвират за смену власти: оппоненты Лукашенко объединяются
1 августа в России повысятся цены на газ
Соперники Лукашенко объединились
Собянин оценил возможность сокрытия реальных данных о коронавирусе
Распутина о шоу-бизнесе: "Скачут безголосые и бездумные обезьяны"
Из торговых центров Краснодара эвакуировали продавцов и посетителей
Фильм "Цой" покажут в кино 27 августа

В Индонезии осуждены полицейские, облившие следователя кислотой

Мир

Индонезийский суд приговорил двоих полицейских к двум годам тюремного заключения за нападение на старшего следователя по борьбе с коррупцией.

Преступление

Роман Басведан, ведущий следователь Комиссии по искоренению коррупции (КПК), почти лишился зрения после того, как двое мужчин на мотоцикле плеснули в него кислотой, когда он выходил из мечети после утренней молитвы в апреле 2017 года.

... и наказание

Два члена элитной полицейской мобильной бригады, Рахмат Кадир Махулетт и Ронни Бугис, были арестованы в 2019 года на окраине Джакарты почти через три года после нападения.

Коллегия Окружного суда Северной Джакарты вынесла вердикт после судебного разбирательства, которое проходило дистанционно из-за пандемии коронавируса.

В обвинительном заключении говорилось, что мотив нападения был личным и не связан с позицией Басведана как следователя по коррупции.

Последними делами, которые вел Басведан в период, когда на него напали, были расследование коррупции в полиции и дело, о том, что 80 человек, в основном чиновники и законодатели, а также несколько компаний якобы использовали внедрение системы электронных удостоверений личности стоимостью $440 млн в 2011 и 2012 годах для кражи большей части средств.

Последние материалы
Следком: доказательства причастности Фургала к убийствам собраны
ООН: экологическая бомба у берега Йемена вот-вот рванет
В Индонезии осуждены полицейские, облившие следователя кислотой
СМИ:российские кибершпионы пытаются украсть вакцину от COVID
Дьявол носит Прада, а окружение Трампа - Chiara Boni
Вторая половина лета будет жаркой. Но вероятны сюрпризы
Триумвират за смену власти: оппоненты Лукашенко объединяются
1 августа в России повысятся цены на газ
Голунов vs Навальный. Бодался теленок с дубом
Немецкий политолог Рар: Европа для США не союзник, а рынок сбыта
Популярное
Новости футбола
За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн

Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.

За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн
Алиев: "Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры"
Азербайджан
Алиев: "Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры"
Новости Белоруссии
Президентство Лукашенко спасет армия Белоруссии
Экспертное мнение
Протесты в Белоруссии - серьезное предупреждение на будущее
Василий Амирджанов Противников поправок назвали провокаторами Василий Амирджанов Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко
Комментарии
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Бурджанадзе: в примирении грузинских территорий нужна рука России
Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману
Противников поправок назвали провокаторами
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Что нужно сделать для "уничтожения" "Северного потока-2"
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ