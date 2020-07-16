Соперники Лукашенко объединились

Предвыборные штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии объединились. Среди них двое претендентов на высший государственный пост, которым ЦИК отказала в регистрации.

Так, совместно идти к победе намерены жена блогера Светлана Тихановская, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Последних двух не зарегистрировали в качестве кандидатов. У Бабарико нашли незадекларированные доходы, а Цепкало не собрал достаточное количество достоверных подписей в свою поддержку.

Команда сосредоточит свои усилия на том, чтобы призвать избирателей на выборы, освободить политических и экономических заключенных или предоставить им право на пересмотр дел; провести повторные честные выборы, если потребуется; призвать избирателей защищать свои голоса любыми способами, фиксировать выбор и явку.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. На пост главы государства претендует пять человек, в том числе действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется уже шестой раз.

Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за отказа ЦИК регистрировать Цепкало и Бабарико, в белорусских городах начались массовые беспорядки. Эксперты не исключают, что для подавления восстаний Лукашенко введет в город армию.