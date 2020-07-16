Азербайджан угрожает ударить ракетой по АЭС в Армении

Обострение отношений между Арменией и Азербайджаном может дойти до критической точки. Баку угрожает ударить ракетами по атомной электростанции.

Такое заявление сделали в Министерстве обороны Азербайджана.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", — заявил руководитель пресс-службы азербайджанского Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Стоит отметить, что свою угрозу полковник высказал в ответ на угрозы, которые идут из Еревана. В Баку заявили, что могут ударить Мингечевирскому водохранилищу, которое находится на территории Азербайджана.

Ранее "Правда.Ру" писала, что глава российского МИД Сергей Лавров призвал Армению и Азербайджан к сдержанности. По итогам встречи с коллегами из этих стран, российский дипломат заявил о необходимости немедленно прекратить огонь. Утром 16 июля стало известно, что бои на границе продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах мирных поселений.