Зеленский призвал не затягивать карантин на Украине

Карантин на Украине можно продлить максимум на месяц. Таким образом он закончится к концу лета.

Такое мнение высказал президент Украины.

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более", — отметил Владимир Зеленский.

Действующий сейчас карантин установлен до 31 июля.

Итоговое решение примет правительство Украины. Заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении ограничительных мер, состоится 21 июля. Не исключено, что страну разделят на зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В наиболее опасных регионах сохранят карантин, а в зеленых снимут все ограничения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что введенный в стране карантин оказал хорошее влияние на борьбу с коронавирусом. По словам Зеленского, несмотря на еще большой прирост новых случаев заражения, выздоравливает сейчас больше людей, чем заболевает.