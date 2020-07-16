Айя Софию сохранили как объект Всемирного наследия

Мусульманские богослужения начнут проводить в соборе Святой Софии с 24 июля. При этом Айя Софию будут охранять как объект Всемирного наследия.

Соответствующее решение уже принято и закреплено в протоколе.

"Пусть никто не опасается — как Айя-София охранялась раньше, так и будет охраняться и дальше. Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект Всемирного наследия в соответствии с международными стандартами. Реставрационные работы в здании будут ускорены. Иностранные туристы смогут посещать Айя-Софию бесплатно", — пояснил министр культуры Турции Мехмет Нури Эрсой.

Власти уверены, что интерес к Айя Софии у туристов только вырастет. Во-первых, вход будет бесплатным. Во-вторых, туристы смогут оценить не только внутренне убранство собора, но и, если они мусульмане, поучаствовать в богослужении.

Напомним, что 10 июля госсовет Турции отменил постановление 1934 года, по которому Айя София была превращена из музея в мечеть. Сразу после этого статус собора как мечети закрепил своим указом президент Реджеп Эрдоган.

Ранее "Правда.Ру" писала, что таким образом президент Турции укрепляет свою власть и популярность у избирателей.