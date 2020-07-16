Правительство Молдавии получило вотум недоверия

Депутаты трех оппозиционный партий Молдавии подписали вотум недоверия. Он направлен в правительство страны.

Инициаторами выступили представители партий "Платформа" "Достоинство и правда".

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты, выдвигаем вотум недоверия деятельности правительства. Правительство на протяжении всей своей детальности нарушало местное законодательство и нормы Конституции", — заявил лидер партии Александр Слусарь.

Его поддержали партии Pro Moldova и "Действие и солидарность". Сегодня на заседании парламента Слусарь сообщил, что вотум официально зарегистрирован. Его рассмотрят на следующей неделе в присутствии премьер-министра и правительства.

Оппозиционеры вменяют правительству превышение должностных полномочий и полное бессилие в ситуации социально-экономического кризиса. Президент и премьер-министр Молдавии неоднократно заявляли, что парламент мешает работать и его требуется "перезагрузить".

По мнению эксперта по Молдавии Александра Шатилова, урегулировать ситуацию в стране могут только внешние политические партнеры. Молдавская элита будет ориентироваться на мнение США и Брюсселя.