На пятницу назначен саммит лидеров ЕС. Будут делить деньги

В пятницу, 17 июля, лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить план выхода из экономического кризиса.

Политологи отмечают, что впервые после 5 месяцев видеоконференций и "напыщенной дипломатии" президенты и премьер-министры встретятся "лицом к лицу".

"Хотя, конечно, это не значит, что они будут смотреть друг другу в глаза. Ожидайте, что множество лицевых масок и множество проявлений социальной дистанцированности будут сопровождаться довольно очевидным политическим дистанцированием, которое возникло в течение долгих месяцев изоляции", - прогнозирует ВВС.

Что лидеры должны решить?

На первый взгляд саммит касается денег: предстоит

установить бюджет ЕС в размере около €1 трлн на период, заканчивающийся в 2027 году,

согласовать амбициозный Фонд восстановления в размере €750 млрд евро.

Для крупных брюссельских институтов, Европейской комиссии и Совета ЕС многое поставлено на карту - не в последнюю очередь их собственная центральная роль в европейской политической жизни.

Напомним, что, когда пандемия коронавируса начала поражать Европу в начале этого года, государства-члены отреагировали не как единое целое под руководством Брюсселя, а как нация за нацией, причем каждое правительство ставило интересы своего собственного народа на первое место.

Вновь объединиться теперь сложно. Но необходимо. А на это потребуются деньги - и немалые.

Кто такие "бережливые"?

Одна из вечных истин политической жизни в Брюсселе заключается в том, что дорогостоящие программы расходов пользуются большей популярностью у стран, которые рассчитывают получить от них деньги, чем у стран, которые рассчитывают их вложить.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте часто представлен как главный представитель так называемой "экономной четверки", в которой его страна находится в союзе с Австрией, Швецией и Данией.

К "четверке" готова примкнуть Финляндия, чей премьер-министр Санна Марин тоже стремится сократить масштабы фонда восстановления и увеличить кредитный элемент в нем.

А вот мнение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса крайне противоположно:

"если мы хотим быть очень амбициозными, нам понадобится больше ресурсов."

Так что, первое, что предстоит сделать лидерам стран ЕС на саммите в пятницу - не поссориться из-за денег.

"На карту поставлена, - сказал один отставной дипломат, - способность институтов ЕС взять себя в руки и превратить кризис в благоприятную возможность." (цитата ВВС)

Кто должен получить эти деньги?

Должны ли эти деньги просто раздаваться нуждающимся или же следует провести своего рода проверку заявлений о помощи и надзор за тем, куда идут деньги?

казалось бы логичный вопрос, ответив на который, можно "закрыть конфликт". НО

Южные и восточные государства-члены будут возмущены любым намеком на то, что более богатые и каким-то образом более "взрослые" экономики на севере и Западе говорят им, как управлять своими делами.

И еще более спорно,

должна ли раздача средств быть связана с политическими ценностями?

Многие в Брюсселе считают, что такие страны, как Польша и Венгрия, должны получить деньги только в том случае, если они откажутся от политики судебной реформы, рассматриваемой их критиками как посягательство на верховенство закона.

Лидер Венгрии Виктор Орбан заручился поддержкой своего парламента, чтобы наложить вето на весь бюджет, если есть какая-то связь между деньгами и моралью:

Получается, что ждать от пятничного саммита конечных решений вряд ли стоит?