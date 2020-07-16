Подросток съел мясо сурка и умер от бубонной чумы

15-летний мальчик умер в Западной Монголии от бубонной чумы после того, как съел зараженного сурка.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Двух других подростков, которые также ели сурка, сейчас усиленно лечат антибиотиками", - сообщил представитель министерства Нарангерел Дорж.

Правительство ввело карантин на части территории Гоби-Алтайской области, где произошли случаи заболевания.

Министерство здравоохранения сообщило, что 15 человек, имевших контакт с умершим мальчиком, были помещены в карантин и получают антибиотики.

Чума встречается у сурков, крупных грызунов, живущих в норах на обширных пастбищах Северной Азии, и некоторых других диких животных в некоторых частях Монголии, Северо-Западного Китая и Восточной России.

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