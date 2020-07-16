15-летний мальчик умер в Западной Монголии от бубонной чумы после того, как съел зараженного сурка.
Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
"Двух других подростков, которые также ели сурка, сейчас усиленно лечат антибиотиками", - сообщил представитель министерства Нарангерел Дорж.
Правительство ввело карантин на части территории Гоби-Алтайской области, где произошли случаи заболевания.
Министерство здравоохранения сообщило, что 15 человек, имевших контакт с умершим мальчиком, были помещены в карантин и получают антибиотики.
Чума встречается у сурков, крупных грызунов, живущих в норах на обширных пастбищах Северной Азии, и некоторых других диких животных в некоторых частях Монголии, Северо-Западного Китая и Восточной России.
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