Канада приближается к нулю ежедневных смертей от COVID

Усилия Канады по сглаживанию кривой случаев заболевания коронавирусом впервые с марта поставили страну на грань нулевой смертности от Covid-19.

Однако, в правительстве видят тревожные признаки нового всплеска, поскольку провинции снимают ограничения.

В течение нескольких месяцев канадцы следовали строгим правилам общественного здравоохранения:

10 провинций быстро закрыли большую часть экономики, усилили тестирование и увеличили пространство в отделениях интенсивной терапии,

некоторые провинции ограничили внутренние поездки,

Оттава запретила въезд иностранным гостям, закрыла сухопутную границу для несущественных поездок с Соединенными Штатами, которые стали эпицентром глобальной пандемии, и разместила военный персонал в сильно пострадавших домах престарелых.

Согласно правительственным данным, за сутки в Канаде

от COVID умерло 8 человек (итого стало 8 798),

было выявлено 331 новое заражение (всего 108 486).

Но эксперты в области здравоохранения и политики опасаются, что жертвы, принесенные канадцами, могут оказаться под угрозой, поскольку экономика движется к полному возобновлению работы.

Доктор Айзек Богоч, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице общего профиля Торонто, сказал: :