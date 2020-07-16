Усилия Канады по сглаживанию кривой случаев заболевания коронавирусом впервые с марта поставили страну на грань нулевой смертности от Covid-19.
Однако, в правительстве видят тревожные признаки нового всплеска, поскольку провинции снимают ограничения.
В течение нескольких месяцев канадцы следовали строгим правилам общественного здравоохранения:
Согласно правительственным данным, за сутки в Канаде
от COVID умерло 8 человек (итого стало 8 798),
было выявлено 331 новое заражение (всего 108 486).
Но эксперты в области здравоохранения и политики опасаются, что жертвы, принесенные канадцами, могут оказаться под угрозой, поскольку экономика движется к полному возобновлению работы.
Доктор Айзек Богоч, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице общего профиля Торонто, сказал: :
Все готовятся к потенциальному всплеску заболеваемости ... Я думаю, что это неизбежно."
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.