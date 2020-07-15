Эксперт: смерть посла Кипра в Румынии вряд ли связана с политикой

В Румынии обнаружено тело посла Кипра Филиппоса Критиотиса. Полиция усмотрела в этой трагедии нечто подозрительное.

При этом сообщается, что у дипломата было больное сердце. Точная причина смерти устанавливается.

"К сожалению, такие случаи бывают, имеют место вообще в принципе. Новости о смерти высокопоставленных дипломатических работников довольно часто проходят в новостных лентах, потому что работа действительно очень тяжелая, связанная с большим стрессом. И насколько я себе представляю, смерть именно от сердечно-сосудистых заболеваний в дипломатической среде достаточно высока", — пояснил руководитель Центра европейских исследований НИИ мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

По его словам, даже если в этой истории найдется криминальный след, то вряд ли это как-то связано с работой Критиотиса.

"Нет каких-то явных оснований говорить, что произошло что-то криминальное в связи с кипро-румынскими отношениями. Потому что они развиваются вполне стабильно. Два государства — члены Европейского союза. Я бы не стал рассматривать такую версию. Хотя это виднее правоохранительным органам. Бывает, конечно, случаи, когда кто-то из дипломатов может стать жертвой организованной преступности или бывают насильственные смерти на бытовой почве. Все это случается", — отметил эксперт.

По его словам, тесных связей, в том числе экономических между Румынией и Кипром нет. Кипр вошел в состав ЕС в 2004 году, Румыния — в 2007.