Путин и Меркель против изменения Минских договоренностей

Минские соглашения не подлежат изменению. Идею об их пересмотре отвергли главы двух государств.

Тема Украины, Донбасса и минских соглашений стала центральной в ходе телефонного звонка Владимира Путина и Ангелы Меркель.

"С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер"", — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президент России назвал попытки Киева изменить достигнутые в Минске соглашения "контрпродуктивными". Лидеры России и Германии сошлись во мнении, что необходимо активизировать работу в "нормандском формате".

Ранее "Правда.Ру" писала, что без внесения изменений в минские договоренности достичь мира в Донбассе невозможно. Такую мысль высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. По его мнению, необходимо "внести коррективы или реконструировать некоторые статьи". В частности, предлагается сначала провести выборы, а потом уже устанавливать границы. Кроме того, особый статус Донбасса должен быть закреплен не в формате закона, а прописан в Конституции Украины.