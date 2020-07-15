Абхазия не открыла границы с Россией

Россияне не смогут поехать в Абхазию, а граждане Абхазии — в Россию. Границы между странами остались закрытыми.

Ранее "Правда.Ру" писала, что организованные группы туристов смогут въехать в соседнюю страну уже с 15 июля. Об этом сообщал президент республики Аслан Бжания. Сегодня стало известно, что открытие границ откладывается.

"Президент Абхазии подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года об отдельных мерах по защите здоровья населения Абхазии от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которое предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля 2020 года", — сообщает пресс-служба главы государства.

С начала эпидемии в Абхазии зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом. Один человек скончался, остальные смогли победить опасную инфекцию.

Напомним, что 15 июля появилась информация, что с сегодняшнего дня открывается международное авиасообщение между Россией и Турцией. Официального подтверждения от российских властей пока нет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин общался по телефону с Реджепом Эрдоганом. Они обсуждали в том числе и возобновление авиасообщения. Было решено приступить к переговорам.