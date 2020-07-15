Полицейские пострадали во время массовых беспорядков в Белоруссии

Правоохранительные органы Белоруссии понесли временные потери. В столкновениях с митингующими пострадали шесть полицейских.

Четверо из них оказались на больничной койке.

"Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями. Яркое свидетельство тому — кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца. В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы", — сообщает пресс-служба МВД республики в своем телеграм-канале.

Напомним, что причиной массовых беспорядков, которые прокатились по регионам Белоруссии, стал отказ ЦИК регистрировать двоих кандидатов в качестве претендентов на президентский пост. Отказ получили бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-руководитель "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало.

Сообщается, что накануне полиция провела ряд задержаний. В участках оказались больше десятка журналистов, в том числе иностранных.