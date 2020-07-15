Правоохранительные органы Белоруссии понесли временные потери. В столкновениях с митингующими пострадали шесть полицейских.
Четверо из них оказались на больничной койке.
"Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями. Яркое свидетельство тому — кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца.
В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы", — сообщает пресс-служба МВД республики в своем телеграм-канале.
Напомним, что причиной массовых беспорядков, которые прокатились по регионам Белоруссии, стал отказ ЦИК регистрировать двоих кандидатов в качестве претендентов на президентский пост. Отказ получили бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-руководитель "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало.
Сообщается, что накануне полиция провела ряд задержаний. В участках оказались больше десятка журналистов, в том числе иностранных.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.