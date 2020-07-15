Карантин на Украине снимать не планируют

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом на Украине продолжает оставаться нестабильной. Власти страны планируют продлить карантин.

О снятии ограничительных мер речи пока нет.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", — заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Как пишут СМИ, вероятнее всего, карантин продлят еще на один месяц. Этот вопрос обсудят на заседании правительства, которое состоится 21 июля.

Напомним, что на Украине постепенно снимают ограничительные меры. Процесс начался 11 мая. В стране открыты парикмахерские и салоны красоты, летние веранды кафе и ресторанов, парки и скверы, магазины, детские сады, гостиницы, бассейны, спортзалы, работает общественный транспорт, железнодорожный транспорт, межобластные перевозки, возобновлено международное авиасообщение.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России готовы и ко второй, и к третьей волнам коронавируса. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что никто не может гарантировать, что новых вспышек не будет, а лекарства окажутся достаточно эффективными.