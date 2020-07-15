Иран столкнулся со второй волной коронавируса

Вторая волна коронавируса захлестнула Иран. На этот раз пострадали южные регионы страны.

Власти Ирана уверены, что смогут справиться с усложнившейся эпидемиологической ситуацией.

"Нам удастся пройти вторую волну коронавируса", — заявил президент страны Хасан Роухани.

Ранее считалось, что в Иране не закончилась первая волна эпидемии. Однако выяснилось, что она затронула северную и центральную часть страны. А вторая бушует на юге и началась она в середине мая.

При этом между ними был небольшой спад заболеваемости. Он пришелся на начало мая. Уже в начале июня начался активный рост заболевших, установлен новый рекорд по числу инфицированных. Во второй волне увеличилась смертность от COVID-19.

Напомним, что первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Иране в середине февраля. С этого момента было выявлено свыше 262 тысяч случаев заражения. Вирус унес жизни 13,2 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Токио объявлен наивысший уровень эпидопасности из-за коронавируса. Причина — рекордный за последнюю неделю всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.