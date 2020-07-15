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Суд в Гааге начал слушания по делу исламского боевика

Мир

Суд над бывшим исламским боевиком, который якобы принудил сотни женщин к сексуальному рабству, начался в Международном уголовном суде (МУС).

42-летний аль-Хасан Абдул Азиз Мохаммед Махмуд обвиняется в преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлениях на сексуальной почве.

Он был переведен под стражу суда более двух лет назад из Мали, где содержался местными властями более года.

Предъявленные обвинения

Прокуроры в Гааге обвинили аль-Хасана в пытках, внесудебных наказаниях и участии в политике принудительных браков, которая "привела к неоднократным изнасилованиям и сексуальному порабощению женщин и девочек".

Ему также было предъявлено обвинение в преследовании по признаку пола, что было воспринято участниками кампании как "исторический шаг" и "веха на пути к справедливости".

Предполагаемые преступления были совершены в течение шестимесячного периода, когда малийский город Тимбукту управлялся радикальными исламистскими группировками в 2012 и 2013 годах.

ДЛЯ СПРАВКИ

В середине 2012 года Тимбукту перешел в руки коалиции повстанцев-туарегов и исламистских группировок, включая "Аль-Каиду*" в Исламском Магрибе и местную группировку "Ансар Дин*". Они ввели суровый вариант законов шариата в районах, находящихся под их контролем, запретив музыку, заставив женщин носить паранджу, запретив девочкам посещать школу и разрушив могилы святых .

Аль-Хасан присоединился к "Ансар Дин*" незадолго до оккупации города и возглавил отряд религиозной полиции, утверждают прокуроры.

Родившийся в деревне к северу от Тимбукту, Аль-Хасан также, как утверждается, тесно сотрудничал с религиозными трибуналами, созданными оккупантами, чтобы навязать суровую версию исламского закона, и обвиняется в участии в пытках заключенных.

Экстремисты отступили из Тимбукту, когда французские солдаты продвинулись вперед в январе 2013 года. Аль-Хасан бежал из Мали; согласно судебным документам, он позднее присоединился к своим бывшим товарищам и в конечном итоге был задержан французскими войсками после перестрелки на севере Мали .

Прецедент в Гааге

Мали по-прежнему страдает от исламистской воинственности и в последние недели погрузилась в политический кризис, что еще больше подрывает усилия по восстановлению безопасности местных войск, крупных французских сил и миротворцев ООН.

Успешное судебное преследование Аль-Хасана послужило бы толчком для МУС, но вряд ли положит конец критике со стороны некоторых заинтересованных кругов: 

  • США пригрозили экономическим и юридическим нападением на этот институт после недавнего решения судей начать расследование военных преступлений в Афганистане.

Мелинда Рид, исполнительный директор женской инициативы по гендерному правосудию, гражданской организации, базирующейся в Гааге и ориентированной на МУС, заявила, что дело Аль-Хассана  - серьезный прецедент для Международного уголовного суда, поскольку в нем объединены несколько преступлений, совершенных исламистом против личности:

"Во многих случаях рассматриваются обвинения по этническому или религиозному признаку без признания того, что преследование может рассматриваться как по религиозному, так и по гендерному признаку, как это видно здесь", - сказала она.

 

* запрещена в РФ

 

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