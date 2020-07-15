Борьба с памятниками перекинулась на ЮАР: Сесилу Родсу отрубили голову

В южно-африканском Кейптауне жертвой радикально настроенных элементов стал очередной памятник: у бюста колониалиста 19 века отрубили голову.
Об этом сегодня сообщают рейнджеры парка.
Построенный в 1912 году, Родосский мемориал состоит из массивных гранитных ступеней, обрамленных бронзовыми львами, и всадника верхом на бронзовом коне в начале ступеней, ведущих к вершине, где расположен бюст, изображающий Родоса со скрещенными руками.
Напомним, тысячи протестующих прошли маршем по Соединенным Штатам и Европе, призывая демонтировать памятники, прославляющие "колонизаторов и угнетателей чернокожих"
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