План Байдена "по климату" обойдется экономике США в $2 трлн

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден познакомил избирателей со своим амбициозным "климатическим планом".
"Нам надо будет вложить порядка $2 трлн в течение четырех лет на инвестиции в инфраструктуру "чистой энергетики", но зато мы перестанем загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа от электроэнергии. Совсем", - заявил Байден.
Помимо цели сокращения выбросов углекислого газа "до нуля за 15 лет", по словам Байдена, климатический пакет обеспечит крайне необходимый толчок для экономики США, пострадавшей от пандемии коронавируса, и в конечном итоге создаст миллионы новых рабочих мест в секторе чистой энергетики.
Изменение климата меньше беспокоит многих американцев этим летом, когда страна в основном сосредоточена на пандемии коронавируса и рецессии.
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