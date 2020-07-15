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План Байдена "по климату" обойдется экономике США в $2 трлн

Мир

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден познакомил избирателей со своим амбициозным "климатическим планом".

"Нам надо будет вложить порядка $2 трлн в течение четырех лет на инвестиции в инфраструктуру "чистой энергетики", но зато мы перестанем загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа от электроэнергии. Совсем", - заявил Байден.

Помимо цели сокращения выбросов углекислого газа "до нуля за 15 лет", по словам Байдена, климатический пакет обеспечит крайне необходимый толчок для экономики США, пострадавшей от пандемии коронавируса, и в конечном итоге создаст миллионы новых рабочих мест в секторе чистой энергетики.

Основные пункты плана

  • Полная модернизация инфраструктуры.
  • Страна должна начать производить 100% чистую электроэнергию к 2035 году.
  • Стимулирование автомобильной промышленности США для того, чтобы они перешли на производство электромобилей с нулевым уровнем выбросов. 
  • Строительство 1,5 миллионов новых энергоэффективных домов и общественных жилых единиц.
  • Направление 40% расходов на чистую энергию в "неблагополучные общины, находящиеся в тени нефтеперерабатывающих заводов и электростанций".

"Стране сейчас немного не до экологии"

Изменение климата меньше беспокоит многих американцев этим летом, когда страна в основном сосредоточена на пандемии коронавируса и рецессии. 

  • менее 5% взрослых американцев заявили в ходе соцопроса, что окружающая среда является главным приоритетом для страны.

Для сравнения,

  • 28% назвали экономику или растущую безработицу в стране своей главной заботой,
  • 16% сказали, что это здравоохранение.

 Оппоненты обвинили Байдена в потворстве либеральному крылу партии и предупредили, что вместо того, чтобы стимулировать экономику, план

  1. уничтожит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест,
  2. увеличит расходы на электроэнергию, а основную тяжесть понесут семьи со средним и низким доходом.
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