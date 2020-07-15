Мондэр Джонс объявил о победе на праймериз Демократической партии за место в Палате представителей США от Нью-Йорка.
Теперь у него есть все шансы войти в политическую историю Америки, как первый открыто гомосексуальный чернокожий член Конгресса.
"Выросший бедным, чернокожим и геем, я никогда не представлял себе, что кто-то вроде меня может баллотироваться в Конгресс, не говоря уже о победе, - сказал Джонс в своем заявлении. - Действительно, за 244-летнюю историю Соединенных Штатов никогда не было открыто гомосексуального, черного члена Конгресса. 2020 год - время великих перемен".
Мондэр Джонс - адвокат. Он победил 7 других претендентов на праймериз за выдвижение на открытое место. Его кандидатура была одобрена сенатором США Берни Сандерсом, бывшим кандидатом в президенты.
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