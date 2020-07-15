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Трамп: мне не нужна новая торговая сделка с Китаем

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не хочет говорить с Пекином о торговле из-за пандемии коронавируса".

"Мы все хорошо помним, чем обернулась для Америки предыдущая торговая сделка с Пекином, которую подписали в январе.  Чернила еще не высохли, а они поразили нас чумой", - сказал он, имея в виду коронавирус, который впервые появился в китайском городе Ухань.

Напомним, что пандемия нанесла серьезный ущерб экономике США, поставив под угрозу надежды Трампа на переизбрание в ноябре. 

Китай пообещал увеличить закупки американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, энергии и услуг на $200 млрд в течение 2 лет в рамках подписанной в начале года торговой сделки, но Трамп заявил, что "пандемия изменила его взгляды на соглашение".

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