Китаист: санкции КНР против чиновников США не нанесут серьезного ущерба

Санкции китайских властей, которые они наложили на американских чиновников, вряд ли нанесут какой-то серьезный ущерб. Это скорее некая дипломатическая мера в ответ на действия американцев.

Такое мнение высказал китаист Леонид Ковачич.

"МИД КНР пока еще не сообщило, в чем конкретно будут заключаться эти санкции. Сказано, что эти санкции введены в ответ на американские санкции против китайских чиновников, причастных к ущемлению прав уйгуров в Китае в Синьцзяне. Поэтому на данный момент, пока не озвучены конкретные меры китайской стороной, достаточно сложно сказать, какой они могут нанести ущерб. Но если исходить из принципы симметрии, то американские санкции включают в себя заморозку активов китайских чиновников в США и запрет на въезд в страну. Поэтому логично предположить, что китайский ответ, возможно, будет примерно в том же самом ключе. В этом случае вряд ли эти санкции нанесут серьезный какой-то ущерб американским чиновникам, потому что какой-то публичной информации о наличии активов в КНР этих чиновников нет", — пояснил эксперт.

Он отметил, что эти санкции - некая дипломатическая мера, направленная на поддержание симметричности ответа на американские санкции, которые были введены ранее.