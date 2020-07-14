Политолог: победа Дуды доказывает раскол Польши

Незначительный перевес на выборах в пользу Анджея Дуды делает его слабым президентом. Это еще раз доказывает, что в Польше продолжается серьезный политический раскол.

Такое заявление сделал директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов.

"Я хотел бы отметить, что это были самые драматичные по своему накалу выборы с 1995 года. Фантастически высокая явка — 70% и большая активность избирателей показывает, что политический раскол продолжается в Польше. Польша расколота по региональному признаку. Часть воевод голосовала за Дуду, действующего президента, часть за его оппонента — Рафала Тшасковского. И в выигрыше с очень небольшим перевесом 51% после 49% делает Дуду слабым президентом. Такой президент имеет низкую легитимность", — пояснил эксперт.

Он отметил, что много вопросов и к самой процедуре проведения выборов и последующему подсчету голосов.

Раскол по территориальному принципу

По словам Юрия Солобозова, раскол идет не только по территориальному признаку "восток-запад" как это было в Польше всегда, но и по принципу "город-деревня". Дуду поддержало в основном сельское население, пожилые избиратели. А за его оппонента выступили городские жители и молодежь.

"Это говорит о том, что это противостояние либералов и консерваторов может быть закончено. Приходят новые, свежие люди. Видимо, это станет последней каденцией, которую мы видим в двухпартийной системе Польши", — резюмировал политолог.

Отношения с Россией

Отношения с Россией у Польши вряд ли улучшатся. Слабый президент всегда опирается на сильную внешнеполитическую риторику. Поэтому обязательно нужен некий внешний враг.