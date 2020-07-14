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Стала известна главная проблема принца Гарри после переезда в США

Мир

Эксперт по британской королевской семье Том Куинн рассказал о главной проблеме, с которой пришлось столкнуться принцу Гарри после того, как он покинул Великобританию и поселился в США.

Принцу Гарри нечем заниматься

Куинн считает, что в родной Великобритании у принца Гарри была определенная роль и обязанности, а теперь он их лишен.

"Гарри чувствует себя немного потерянным. Он испытывает в Америке те же чувства, которые Меган испытывала здесь", — утверждает эксперт.

Сначала принц Гарри и его жена Меган Маркл думали, что будут бывать и в Великобритании, и в США, но из-за пандемии коронавируса этим планам не суждено было сбыться.

Маркл планирует продолжить карьеру актрисы, а вот чем будет заниматься принц Гарри пока непонятно.

"В чем заключается его роль? Не может же он до конца жизни только выгуливать лабрадора. Возможности устроиться в "Макдоналдс" или в инвестиционный банк у него нет. Так чем же он будет заниматься?", — рассуждает Куинн.

Напомним, что с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Меган Маркл хотела уехать из Великобритании после свадьбы с Гарри.

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