Лукашенко не будет выступать на радио и ТВ перед выборами

Один из кандидатов в президенты Белоруссии отказался от выделенного ему времени на телевидении и радио. Такой выбор сделал действующий глава государства.

Граждане страны не услышат предвыборную программу Александра Лукашенко в СМИ.

"Действующий глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления", — рассказала заведующая правовой, аналитической и методической работой ЦИК Белоруссии Галина Мкртчян.

Остальные четверо кандидатов от такой возможности отказываться не стали. Их ждет по два получасовых эфира на радио. Первые выступления запланированы на 20 и 22 июля. Зрители телеканала "Беларусь 1" услышат предвыборные речи кандидатов 21 и 28 июля с 17 до 19 часов. Телевизионные дебаты состоятся 30 июля.

Напомним, что выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. На высший государственный пост претендуют пять человек. Сегодня их официально зарегистрировали. Еще двоим кандидатам в регистрации было отказано.