Меркель не назвала имя своего преемника

"Премьер-министр Германии хороший", - такую оценку Маркусу Зёдеру дала канцлер Германии. А вот комментировать вопрос, может ли он стать ее преемником, Ангела Меркель отказалась.

"Вы знаете, что я как федеральный канцлер не буду участвовать в следующих выборах. С этим связано то, что я должна соблюдать особую сдержанность в вопросе того, кто придет после меня, поэтому не могу это никаким образом комментировать. Могу только сказать, что у Баварии очень хороший премьер-министр", — отметила канцлер.

Напомним, что выборы канцлера Германии пройдут в 2021 году. Сейчас у Зёдера высокий рейтинг. Согласно опросам немцев, именно его они считают наиболее подходящим на роль преемника Меркель. Такой ответ дали 64% опрошенных. Также в списке потенциальных кандидатов глава немецкого минфина Олаф Шольц.

Ранее "Правда.Ру" писала, что наиболее выгодным для отношений с Россией может стать другой кандидат — премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.