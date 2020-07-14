Польша готова улучшить отношения с Россией

Польша готовится к председательству в ОБСЕ и строит планы на отношения с Россией. В министерстве иностранных дел страны хотели бы видеть улучшение отношений.

Такое заявление сделала глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович.

"Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ. Мы хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалога ", — подчеркнул Чапутович.

Между тем действующий посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк скоро покинет Россию, так как его дипломатическая миссия в РФ заканчивается. Кто приедет на смену, уже известно, но имя пока не разглашается.

По словам Чапутовича, улучшение российско-польских отношений не зависит от послов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Польше нет политических сил, которые хотели бы изменить в позитивную сторону отношения с Россией.

Напомним, что в минувшие выходные в Польше прошли президентские выборы. Большинством голосов граждане страны выбрали Анджея Дуду. Он набрал 51,21% голосов.