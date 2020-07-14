Пять человек претендуют на пост президента Белоруссии

Пять человек официально зарегистрировано в качестве кандидатов на пост президента Белоруссии. Регистрация прошла в прямом эфире.

Так, отказ получили двое — бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-руководитель "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало.

У первого нашли неуказанные доходы, а второй не собрал 100 тысяч достоверных подписей в свою поддержку. В итоге за пост главы республики будут сражаться пять кандидатов: президент Белоруссии Александр Лукашенко, жена блогера Светлана Тихановская, бывший депутат Анна Канопацкая, лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и руководитель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

Как ранее писала "Правда.Ру", выборы, вероятнее всего, в шестой раз выиграет Александр Лукашенко. Недавно он дал пресс-конференцию, на которой заявил, что его главная задача — сохранение суверенитета. Также президент отметил, что стране нужны перемены, но они должны идти "от Конституции, а не от майдана".