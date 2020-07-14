Мишустин: интеграция РФ и Белоруссии поможет восстановить экономику

Премьер-министр Белоруссии работает сегодня в России. Роман Головченко впервые приехал в РФ в должности премьер-министра.

В ходе рабочего визита он встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Глава правительства России подчеркнул, что странам необходима качественная интеграция, которая поможет восстановить экономики обоих государств.

"Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше такое серьезное достояние совместное, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права. И раскрытие созидательного потенциала союзного договора позволит нам создать, я считаю, качественно новые условия для экономического взаимодействия и развития крупных совместных проектов”, — отметил глава российского кабмина.

В рамках визита Головченко будут обсуждены темы международного сотрудничества, подписаны важные документы. Также на повестке дня строительство атомной электростанции в Белоруссии.

Отдельно стоит вопрос о восстановлении товарооборота с республикой.

"Конечно, с января по май немножко у нас товарооборот уменьшился, это связано с объективными причинами, в первую очередь с коронавирусной инфекцией. Кстати, характерно, что российский экспорт в Белоруссию уменьшился где-то на 31,9%, а белорусский экспорт в РФ всего на 7%. Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем. Полагаю, что совместными усилиями мы выправим ситуацию по концу года с товарооборотом", — заявил Михаил Мишустин.

Напомним, что Роман Головченко был назначен на должность премьер-министра Белоруссии 4 июня. Ранее он занимал пост главы государственного военно-промышленного комитета. В кресле премьера он сменил Сергея Румаса, который возглавлял белорусский кабмин с 2018 года.