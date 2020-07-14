В Ливии разместили принадлежащие Египту ЗРК С-300

На официальной странице Libya News в Twitter сообщили о размещении в Ливии двух зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении Египта. Появление ЗРК обусловлено защитой восточной части страны от атак ПНС и Турции.

Накануне ливийская Палата представителей официально разрешила Каиру зайти в Ливию. В заявлении парламента поддерживается позиция главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на фоне вмешательства Анкары в дела страны и нарушения прав ливийского государства.

Члены Палаты представителей попросили египетские войска о помощи Ливийской национальной армии в противостоянии террористам из ПНС. Просьбы отстоять безопасность Ливии и противодействовать оккупации триполитанского "правительства" так же звучали от Совета старейших ливийских племен. Ранее ее представители раскритиковали Европу за отсутствие четкой позиции по поводу турецкой интервенции в Ливию.

Президент Египта предупреждал, что если турецкие наемники и их союзники перейдут линию Сирт­-Аль-Джуфра, то этот шаг будет воспринят как агрессия против Каира. В таком случае вмешательство египетских сил в ливийский конфликт будет считаться законным.