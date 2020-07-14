Российский лидер Владимир Путин направил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму по случаю национального праздника Французской Республики — Дня взятия Бастилии.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте", — сказано в поздравлении.