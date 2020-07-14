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Чиновник ООН: "эффект Трампа" наносит ущерб глобальной свободе прессы

Мир

Дэвид Кэй, член комитета ООН по свободе выражения мнений, обвинил Белый дом в том, что он "усиливает натиск" на средства массовой информации, и отметил негативный "эффект Трампа" на глобальную свободу прессы.

В своем сегодняшнем официальном брифинге для прессы Дэвид Кэй сказал, что он надеется, что "атаки на американских журналистов прекратятся, когда Дональд Трамп покинет свой пост".

"Очевидно, что проблема в течение последних четырех лет заключалась в том, как этот конкретный президент обращается к средствам массовой информации: как он очерняет средства массовой информации, очерняет свободу выражения мнений", — сказал он журналистам в Женеве.

Кэй уточнил, что так называемый натиск состоял из критики репортеров и распространения "дезинформации", а также партнерства с консервативными медиа-организациями.

Когда Кэя спросили, каким образом поведение Трампа влияет на свободу прессы во всем мире, функционер ООН ответил:

"Очевидно, что существует "эффект Трампа", очень негативный. Предыдущие администрации США были более критичны к нападениям на прессу, администрация Трампа создала глобальную культуру вседозволенности".

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