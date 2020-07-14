Билл Гейтс оптимистически настроен по поводу борьбы с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что он" оптимистичен в отношении борьбы с COVID-19" и призвал распространять лекарства и вакцины тем, кто в них нуждается, а не тем, кто "может себе позволить их купить".

В июне Фонд Гейтса пообещал глобальному альянсу вакцин Гави выделить $7,4 млрд на помощь программам иммунизации, нарушенным коронавирусом.

"Если мы просто допустим подорожание лекарств и вакцин, вместо того, чтобы предоставлять их людям в том месте, где они больше всего нужны, мы получим еще более смертоносные пандемии,"- сказал основатель Microsoft в видеообращении к участникам виртуальной международной конференции по проблемам COVID-19 и СПИДа.

Гейтс подчеркнул, что пандемия прервала цепочки поставок лекарств, в том числе против СПИДа, что чревато сбоями, которые могут помешать сотням тысяч людей получить необходимое им лечение - и не только в странах Африки к югу от Сахары.

"Но я остаюсь оптимистом, - добавил он. - Мы победим коронавирус и будем продолжать делать успехи в борьбе со СПИДом и другими смертоносными болезнями".

Второй причиной его оптимизма, по словам Гейтса, является глобальная солидарность, уже продемонстрированная в борьбе со СПИДом, в рамках американской программы помощи PEPFAR, запущенной Джорджем Бушем и предназначенной главным образом для стран Африки к югу от Сахары.

"Будь то СПИД или COVID-19, глобальное сотрудничество и решимость изобрести инструменты и вывести их туда, где они больше всего нужны, имеют решающее значение", - сказал он.

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