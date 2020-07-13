Turkish Airlines возобновит полеты в Россию с 1 августа

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что возобновит полеты в Россию с 1 августа. Полеты будут осуществляться в шесть российских городов.

Речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Казани.

Полеты будут возобновлены "в результате кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения".