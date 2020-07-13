Госсовет ПНС Ливии снова возглавил Халед аль-Мишри

Председателем Государственного совета ПНС Ливии вновь стал Халед аль-Мишри, передает подконтрольный триполитанскому правительству телеканал Libya al-Ahrar.

Верховный госсовет был создан в 2015 году, как и ПНС. Структура должна была функционировать в рамках Схиратских соглашений, действие которых закончилось несколько лет назад — в 2018 году. Сейчас структуры, контролирующие северо-запад страны, нелегитимны.

Стоит отметить, что именно боевики правительства Файеза Сарраджа взяли в плен российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана более года назад. Россияне прибыли в Триполи для проведения социологического исследования. Все необходимые документы и разрешения у них были. Несмотря на это, социологов похитили и держат в нелегальной тюрьме "Митига". Обвинений им не предъявлено.

После похищения россиян с Фондом защиты национальных ценностей, сотрудниками которого являются социологи, связался Халед аль-Мишри. Он потребовал, чтобы Россия признала ПНС как единственную власть в Ливии. В обмен на это мужчина обещал освободить россиян. Фонд в разговоре с ливийцем отметил, что не может влиять на решения и политику государства.

Ранее стало известно о критике действий аль-Мишри в Германии. Подробнее об этом в материале ФАН.