В США сообщили о сдавшихся Западу уханьских ученых

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя согласились сдаться западной разведке и раскрыли информацию о происхождении COVID-19.

На основании полученных сведений американские спецслужбы будут выстраивать обвинение против КНР.

Стив Бэннон отметил, что некоторые специалисты лаборатории уже работают с ФБР в США и помогают выстраивать дело о том, как возник коронавирус.

"Они еще не общались со СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, предоставляют доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что общество будет шокировано", — заявил Бэннон.

Также он отметил, что спецслужбы США уже обладают рядом убедительных доказательств того, что в возникновении коронавируса виноват Пекин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай выбрал неверную линию защиты по коронавирусу.