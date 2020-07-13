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Религовед: сменой статуса Айя Софии Эрдоган укрепляет власть

Мир » Азия » Ближний Восток

История со сменой статуса собора Святой Софии — попытка отвлечь граждан Турции от проблем в стане. Таким образом президент республики Реджеп Эрдоган увеличивает свою популярность.

Такое мнение высказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

"Я думаю, что это все-таки для Эрдогана ситуация вокруг Святой Софии и сама по себе Святая София — это повод для укрепления личной власти в Турции и своей личной популярности, это поводу уйти от тех проблем, которые есть в турецком обществе. По сути, это решение является логичным и естественным продолжением политики Эрдогана как руководителя "Партии справедливости и развития". Это последовательный курс на новую исламизацию Турции и отход от тех принципов светского государства, которое закладывал Кемаль Ататюрк. На мировой арене Эрдоган проявляет себя в качестве такого большого государственного деятеля и отводит себе место в истории фактически такое же, как было у Ататюрка, меняя вектор развития страны, меняя характер государства, который был заложен Ататюрком и провозглашая себя одним из таких больших мусульманских лидеров Средиземноморья", — пояснил эксперт.

Он пояснил, что своим решением Эрдоган противопоставил ислам и христианство для всего мирового сообщества. При этом никакого практического изменения не ожидается, так как музейную часть турецкие власти обещали сохранить.

"Скорее всего, во время намаза, во время совершения молитв мусульманами фрески, которые есть, будут завешиваться занавесками, а не замазываться известью, как это было раньше до 1934 года, когда Ататюрк обратно превратил Святую Софию из мечети в музей. Я думаю, что какого-то вандализм ожидать не стоит, потому что это, прежде всего, символический, политический жест, акция Эрдогана", — заключил Лункин.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по заверению турецких властей, статус Айя Софии как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО будет сохранен.

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