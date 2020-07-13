Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с алжирским лидером Абдельмаджидом Теббуном.
Беседа состоялась по инициативе алжирской стороны. Лидеры государств подтвердили намерения об укреплении двустороннего сотрудничества, включая партнерство в рамках ОПЕК+.
Теббун также поздравил российский народ с принятием поправок в Конституцию страны.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.