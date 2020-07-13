Трамп солгал 20 тысяч раз за время президентства

С 2017 американский лидер Дональд Трамп сделал более 20 тысяч заявлений, которые не соответствуют действительности.

Подсчетом неправдивых высказываний президента занималась газета The Washington Post. Журналисты выяснили, что за 1 267 дней нахождения в Белом доме Трамп соврал 20 055 раз.

Большинство его лживых утверждений касались экономической ситуации в стране.