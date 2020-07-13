С 2017 американский лидер Дональд Трамп сделал более 20 тысяч заявлений, которые не соответствуют действительности.
Подсчетом неправдивых высказываний президента занималась газета The Washington Post. Журналисты выяснили, что за 1 267 дней нахождения в Белом доме Трамп соврал 20 055 раз.
Большинство его лживых утверждений касались экономической ситуации в стране.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.