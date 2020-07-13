Турция сохранит Собор Святой Софии как объект культурного наследия

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО собор Святой Софии сохранят. В этом заверили турецкие власти.

В Турции еще раз подчеркнули, что статус Айя Софии является суверенным делом страны.

"Мы категорически отвергаем комментарии, которые нарушают суверенное право Турции. Споры здесь неуместны. Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Но когда он был открыт как мечеть много лет назад, ничего в нем не разрушалось. Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили", — заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что решение о смене статуса собора было принято 10 июля, когда госсовет Турции отменил постановление 1934 года, по которому Айя София стала музеем. По решению президента Эрдогана, собор стал мечетью. В ЮНЕСКО отметили, что огорчены решением турецких властей, которое было принято без обсуждения.

Стоит отметить, что решение турецких властей осудили в Австрии, Германии, Греции, Кипре, США, Ватикане, а также ряд церквей.