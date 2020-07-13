Лукашенко рассказал, что коронавирус можно лечить медом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что от коронавируса нового типа можно вылечиться с помощью меда.

Об этом он рассказал во время визита на источник "Голубая криница" в Могилёвской области. Глава государства признался местным пчеловодам, что и сам держит пасеку.