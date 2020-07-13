Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что от коронавируса нового типа можно вылечиться с помощью меда.
Об этом он рассказал во время визита на источник "Голубая криница" в Могилёвской области. Глава государства признался местным пчеловодам, что и сам держит пасеку.
"Сюда нужно приезжать от пандемии коронавируса лечиться. Мед попробовал, окунулся и вылечился", — заявил белорусский лидер.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.