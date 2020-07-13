Лукашенко рассказал, где лучше покупать дачу в Белоруссии

Жители Белоруссии стали активнее скупать землю за пределами больших городов. Власти решили помочь им.

В частности, необходимо передать гражданам заброшенные участки.

"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях — да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли — и отдать людям под дачи", — заявил президент Белоруссии.

Сегодня Александр Лукашенко побывал в Могилёвской области, где открыл мост через реку Сож. На мероприятии он отметил, что свободных земельных участков поблизости от Минска почти не осталось. Поэтому гражданам нужно предлагать варианты в других регионах республики. Президент подчеркнул, что "давление с его стороны будет сильное, чтобы освоили это клочки (земли — Прим. ред.)".

Ранее президент Белоруссии сетовал на то, что москвичи скупают недвижимость в Минске. Из-за этого цены на квартиры в столице республики растут. Востребованность недвижимости в Белоруссии, по словам главы республики, объясняется тем, что иностранцы воспринимают ее как "спокойную, тихую страну", в которой хорошо жить с детьми.