Венгры передумали пускать россиян?

Посольство Венгрии изменило свою позицию по приему россиян в стране. Сообщение, в котором говорилось об открытии границ для граждан России, удалено.

Напомним, что сегодня на странице венгерского посольства в социальной сети появилась информация, что россияне смогут посетить Венгрию уже с 15 июля. С собой необходимо иметь справку, подтверждающую отсутствие коронавируса. Позднее это сообщение со страницы было удалено.

Россия попала в "желтую" зону. В ней также оказались Румыния, Великобритания, Швеция, Болгария, Португалия, Сербия. Гражданам этих стран разрешили въезд в Венгрию. А вот жителям Украины, Албании и Черногории въезд пока запрещен.

Между тем власти Доминиканы подтвердили свою готовность принимать гостей из России без каких-либо ограничений. Страна открыта для туристов с 1 июля. Первыми в Доминикану отправились американцы и швейцарцы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с 15 июля Россия открывает международное авиасообщение. Лететь можно будет в те страны, где на 100 тысяч населения приходится не более 40 случаев заражения коронавирусом.