МИД России: статус Айя Софии – внутреннее дело Турции

Россия не будет вмешиваться в ситуации со статусом Айя Софии. Судьба собора — внутреннее дело Турции.

Такое мнение высказали в российском МИД.

"Вы знаете о том широком общественном резонансе, который получил этот вопрос и в нашей стране, и за ее пределами. В целом мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которые, естественно, ни мы, ни другие не должны вмешиваться. Вместе с тем обращаем внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации", — заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Напомним, что 10 июля государственный совет Турции отменил постановление 1934 года, по котором Айя София стала музеем. С этого момента президент страны получил возможность изменить статус собора. Реджеп Эрдоган тут же воспользовался своим правом и подписал указ, по которому собор Святой Софии вновь стал мечетью, как это было ранее в течении нескольких веков. Теперь здесь будут проходить мусульманские богослужения, а туристов обещали пускать полюбоваться убранством уникального собора бесплатно.